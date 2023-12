AAC Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Aac-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 43, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,44 ebenfalls neutral, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Aac in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aac-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 16,44 HKD. Der letzte Schlusskurs von 22,45 HKD weicht somit um +36,56 Prozent ab, was ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 18,26 HKD eine positive Abweichung von +22,95 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 36,52 und liegt damit 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 in der Branche der elektronischen Geräte und Komponenten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wofür sie eine "Gut"-Bewertung erhält.