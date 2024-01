AAC Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

Die technische Analyse der Aac-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,68 HKD, während der aktuelle Kurs bei 21,2 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +27,1 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 20,35 HKD liegt, und vergleicht diesen mit dem letzten Schlusskurs von 21,2 HKD, ergibt sich nur eine Abweichung von +4,18 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aac-Aktie ist positiv. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Aac beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Aac zeigt hingegen ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Beiträge im Internet zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Aac weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insofern wird der Aktie von Aac bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende schüttet Aac eine Dividendenrendite von 0,58 % aus, was 4,9 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,47 % ist. Dies führt zur Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.