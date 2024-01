AAC Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Aac war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag einen positiven Trend, was sich auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen fortsetzte. Daher wird die Aktie heute insgesamt positiv bewertet.

In der technischen Analyse zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Aktie von Aac derzeit neutral eingestuft wird. Der RSI liegt bei 66,67 und der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,69. Beide Werte deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

In Bezug auf die Dividende schneidet Aac im Vergleich zum Branchendurchschnitt Elektronische Geräte und Komponenten mit einer Dividendenrendite von 0,91 % im Vergleich zu 5,47 % niedriger ab. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie derzeit als schlecht bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt hingegen eine positive Bewertung. Der GD200 liegt bei 16,64 HKD, während der Kurs der Aktie bei 21,2 HKD liegt, was einer Abweichung von +27,4 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 19,67 HKD um +7,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs, was die Aktie insgesamt als positiv bewertet.

Insgesamt erhält die Aktie von Aac daher aufgrund der Anlegerstimmung eine "Gut"-Bewertung, während die technische Analyse eine neutrale bis positive Einschätzung ergibt. Die Dividendenpolitik wird dagegen als schlecht bewertet.