AAC Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

Aac-Aktie: Branchenvergleich und Analyse

Die Aac-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 17,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -13,11 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +30,19 Prozent für Aac entspricht. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor schnitt Aac mit einer Rendite von 26,83 Prozent über dem Durchschnitt von -9,75 Prozent gut ab. Diese Überperformance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Aac derzeit bei 36, was bedeutet, dass die Börse 36,52 Euro für jeden Euro Gewinn von Aac zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Branche ist dies 32 Prozent weniger. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Aac derzeit 0, was einer negativen Differenz von -4,56 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Aac eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI-Werts von 62,12 wird Aac derzeit als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 33 für die Aktie ergibt, wird sie als "Neutral" betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

Die Aac-Aktie zeigt also eine starke Performance im Branchenvergleich und wird in verschiedenen Kategorien positiv bewertet. Dies sind wichtige Faktoren, die Anleger bei ihren Entscheidungen berücksichtigen sollten.