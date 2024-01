AAC Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "AAC Technologies Holding":

Aac erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,08 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche eine Outperformance von +30,23 Prozent bedeutet, da diese im Durchschnitt um -13,16 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -10,56 Prozent verzeichnete, lag Aac um 27,63 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Aac in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aac zeigt einen Wert von 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 53,69, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionsintensität im Internet in Bezug auf Aac zeigt langfristig eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist in diesem Zeitraum kaum verändert, daher ergibt sich auch hier eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In der technischen Analyse erhält Aac auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Einstufung "Gut". Der GD200 des Wertes verläuft bei 16,64 HKD, während der Kurs der Aktie bei 21,2 HKD liegt, was einer Überperformance von +27,4 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 19,67 HKD, was einer Abweichung von +7,78 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für Aac.