Tampa, Florida (ots/PRNewswire) -Zum achten Mal zeichnet die Initiative 25 führende Persönlichkeiten mit gesellschaftlichem Einfluss ausAACSB International (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773606-1&h=688372760&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773606-1%26h%3D4072755280%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252F%26a%3DAACSB%2BInternational&a=AACSB+International) (AACSB), der weltweit größte Verband für Wirtschaftsausbildung, gibt heute die Class of Influential Leaders 2023 bekannt, eine Gruppe von 25 Absolventen und Absolventinnen von Wirtschaftshochschulen, die definieren, was es bedeutet, eine Führungspersönlichkeit mit gesellschaftlichem Einfluss zu sein.Im achten Jahr seines Bestehens zeichnet das AACSB-Mitgliederprogramm „Influential Leaders" mehr als 275 Absolventen von Wirtschaftshochschulen aus, die einen nachhaltigen Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft haben. Alle Preisträger haben einen Bachelor-, Master- oder Doktortitel von einer der mehr als 950 AACSB-akkreditierten Wirtschaftshochschulen weltweit erworben.Zu den Preisträgern des Jahres 2023 gehören Vertreter von Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Regierungen, die sich für einen positiven Wandel in der Welt einsetzen. Diese „Changemaker" setzen ihre betriebswirtschaftliche Ausbildung dafür ein, für einen nachhaltigeren Umgang mit der Umwelt zu sorgen, die Beschäftigungs- und Bildungschancen für unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen zu erhöhen und die Lebensbedingungen der am stärksten benachteiligten Gesellschaftsgruppen zu verbessern. Sie stehen für die Bemühungen der Wirtschaftsausbildung, positive gesellschaftliche Auswirkungen zu erzielen und zu fördern – ein zentrales Merkmal der AACSB-Akkreditierungsstandards 2020 für Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773606-1&h=1080842757&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773606-1%26h%3D3246520339%26u%3Dhttps%253A%252F%252Faacsb.edu%252Feducators%252Faccreditation%252Fbusiness-accreditation%252Faacsb-business-accreditation-standards%26a%3D2020%2Bbusiness%2Baccreditation%2Bstandards&a=Akkreditierungsstandards%C2%A02020+f%C3%BCr+Unternehmen) und der Schwerpunkt der jüngsten Accelerator-Maßnahmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773606-1&h=3452890158&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773606-1%26h%3D3295929502%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finsights%252Fbriefings%252Faacsb-accelerators-emerging-competencies-for-societal-impact%26a%3Drecent%2Baccelerator%2Bwork&a=j%C3%BCngsten+Accelerator-Ma%C3%9Fnahmen).„Die Influential Leaders 2023 zeigen, dass Erfolg in der Wirtschaft auch Erfolg für die Gesellschaft bedeuten kann", betonte Caryn Beck-Dudley, Präsidentin und CEO von AACSB. „Ihre Bemühungen, Sinn, Menschen und die Umwelt in den Mittelpunkt zu stellen, sollten uns alle dazu inspirieren, unsere Vorstellungen von wirkungsvoller Unternehmensführung neu auszurichten."Jeder Influential Leader wurde von seiner Alma Mater anhand einer inspirierenden Geschichte nominiert, die zeigt, wie der Preisträger in seiner Branche führend und innovativ agiert, einen gesellschaftlichen Beitrag leistet und zukünftige Führungskräfte ermutigt. Die Initiative „2023 Influential Leaders" wird von Academic Partnerships unterstützt.Die jeweiligen Geschichten der einzelnen Preisträger und deren Bemühungen um einen sinnvollen, nachhaltigen Einfluss auf die Welt finden Sie unter aacsb.edu/influential-leaders (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3773606-1&h=3231623662&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3773606-1%26h%3D128028152%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.aacsb.edu%252Finfluential-leaders%26a%3Daacsb.edu%252Finfluential-leaders&a=aacsb.edu%2Finfluential-leaders).Informationen zu AACSBAACSB wurde 1916 gegründet und ist der weltweit größte Verband im Bereich der Wirtschaftsausbildung, der Lehrende, Lernende und Unternehmen miteinander verbindet, um die nächste Generation herausragender Führungskräfte hervorzubringen. Dank seiner Präsenz in mehr als 100 Ländern und Regionen fördert AACSB das Engagement, beschleunigt die Innovation und verstärkt den Einfluss der Wirtschaftsausbildung. Pressekontakt:Leah (Harms) McBride,Leiterin für Öffentlichkeitsarbeit,AACSB International,MediaRelations@aacsb.edu