Das AAA-GameFi-MMORPG Bless Global wird per Airdrop Badge-NFTs an Steam-Nutzer verteilen

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Das AAA-GameFi-MMORPG Bless Global kündigte an, dass es Badge-NFTs an eine Milliarde Steam-Nutzer verteilen wird, um Web 2.0-Spieler zu motivieren, Web 3.0 GameFi ins Visier zu nehmen. PocketBuff ist die offizielle NFT-Transaktionsplattform von Bless Global. Je nachdem, wie alt ihr Steam-Account ist, erhalten die Spieler von Bless Global exklusive Badge-NFTs der entsprechenden Stufe, nachdem sie die PocketBuff-App heruntergeladen und ihr Steam-Konto angebunden haben. Sie können den Badge verwenden, um Gegenstände und NFTs im Spiel zu erhalten, und haben die Chance auf Belohnungen per Airdrop. Laden Sie das PocketBuff-Wallet herunter: http://pocketbuff.com/42o1f2Alle Steam-Benutzer können einen exklusiven Badge von Bless Global beanspruchen, der nicht zum Verkauf steht. Die Belohnungen variieren je nach Datum der Kontoregistrierung. Nutzer, die ihr Steam-Konto seit weniger als einem Jahr besitzen, erhalten einen Storm-Eye Badge. Diejenigen, die die Konten ein bis drei Jahre lang geführt haben, erhalten einen Thunderstorm Badge und ein Pet-NFT. Spieler mit Konten, die älter als drei Jahre sind, erhalten einen Rainstorm Badge und ein Mount-NFT per Airdrop. Diese Badges und NFTs werden in Zukunft weitere Vorteile mit sich bringen, darunter VIP-PASS-Airdrops, NFTs und Objekte im Spiel, Privilegien für die Teilnahme an exklusiven Events und Token-Airdrops. Bitte folgen Sie der Bless-Global-Community für zukünftige Updates.Informationen zu Bless GlobalBless Global wird von Tigon Mobile herausgegeben, einer Tochtergesellschaft des am KOSDAQ notierten Unternehmens Longtu Korea. Basierend auf der Weltanschauung und dem Inhalt des ursprünglichen PC-Spiels Bless ist es das erste MMORPG auf AAA-Niveau, das die außergewöhnliche Qualität von Web 2.0-Spielen beibehält und gleichzeitig das Wirtschaftsmodell des Web 3.0 einbezieht. Mit einer epischen Geschichte und einer Grafik auf Konsolenniveau stellt das Spiel eine mittelalterliche magische Fantasiewelt lebendig dar. Realistische Schläge und ungebremste Kampfhandlungen sorgen dafür, dass die Spieler ein fesselndes und unnachahmliches Erlebnis erhalten. Darüber hinaus können die Spieler Ressourcen im Spiel abbauen und mit anderen Spielern auf der Plattform über das P2E-System (Play-to-Earn) handeln. Bless Global ermöglicht es den Spielern, aus Vergnügen zu spielen und gleichzeitig zu verdienen! Berichten zufolge haben die Vorregistrierungen im Oktober bereits eine Million Menschen überschritten, und die Zahl steigt weiter an.Informationen zu Longtu KoreaLongtu Korea, ein börsennotiertes südkoreanisches Unternehmen, verfügt über eine umfangreiche Sammlung von AAA-Spielen. Die früheren Werke Sword and Magic und Yulgang Mobile haben bei ihrer Veröffentlichung die Gunst und Unterstützung von mehr als 10 Millionen Nutzern weltweit gewonnen. Das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren zuverlässige Spieldienste für mehr als 200 Millionen Nutzer bereitgestellt.Während Yulgang Global von mehr als 5 Millionen Spielern gelobt wurde, beschloss das Unternehmen, seine Dienste durch eine verbesserte Produktion und ein innovatives Wirtschaftsmodell im neuen Spiel Bless Global aufzuwerten.Der Beta-Test wird in den kommenden Tagen offiziell beginnen. Bei Interesse besuchen Sie bitte https://linktr.ee/blessglobal.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1943712/image_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-aaa-gamefi-mmorpg-bless-global-wird-per-airdrop-badge-nfts-an-steam-nutzer-verteilen-301675838.htmlPressekontakt:Sanghwa Lee,shlee@indexmakers.co.krOriginal-Content von: Longtu Korea Inc., übermittelt durch news aktuell