A8 New Media-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Anleger-Stimmung bei A8 New Media ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien insgesamt neutral. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der A8 New Media derzeit bei 0,19 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,128 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,63 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 0,15 HKD liegt.

Die Sentiment und Buzz-Analyse ergibt, dass sich die Stimmung für A8 New Media in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 39,39 Punkte, was darauf hinweist, dass A8 New Media momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 61,59 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit für A8 New Media eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung, die technische Analyse, das Sentiment und den Relative Strength Index.