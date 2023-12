A2 Milk Company Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für A2 Milk beträgt 46,15, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei A2 Milk eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält A2 Milk daher ein Rating von "Gut" auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von A2 Milk beträgt 0 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau, was 5,68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A2 Milk beträgt 20,57, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" bezeichnet und erhält daher ein Rating von "Gut".