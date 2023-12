A2 Milk Company Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die technische Analyse der A2 Milk-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,85 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 4,07 AUD deutlich darunter liegt, mit einem Unterschied von -16,08 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Analyse des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch einen Wert von 4 AUD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+1,75 Prozent) liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A2 Milk bei 20,76 liegt. Dies ist deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche und daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft. Das Branchen-KGV liegt bei 44,99, was einen Abstand von 54 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird A2 Milk als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Betrachtung der Dividende fällt auf, dass A2 Milk keine Dividende ausschüttet, im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche von 5,75 %. Dieser Unterschied von 5,75 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für A2 Milk liegt bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass A2 Milk weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die A2 Milk-Aktie aufgrund dieser Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.