A2Zt Technologies Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet kann wichtige Informationen liefern, um eine Aktie zu bewerten. Bei A2z Smart zeigen sich interessante Ausprägungen: Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die A2z Smart-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 48, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (55,8) bestätigt ebenfalls das "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der A2z Smart-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt eine negative Bewertung aufgrund des deutlichen Unterschieds zum aktuellen Schlusskurs. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit für A2z Smart eine eher negative Bewertung sowohl hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet, des RSI als auch der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.