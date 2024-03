A2Zt Technologies Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der A2z Smart-Aktie zeigt einen Wert von 79 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkaufung hinweist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (73,94) zeigt ebenfalls eine Überkaufung, wodurch die Aktie auch auf dieser Basis eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für A2z Smart.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über A2z Smart in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu A2z Smart deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im normalen Fokus der Anleger steht, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ für A2z Smart. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung aufgrund des Anleger-Stimmungsbarometers.

Bei der technischen Analyse zeigt der 50- und 200-Tage-Durchschnitt eine negative Entwicklung für die A2z Smart-Aktie. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt (-63,75 Prozent Abweichung) und auch unter dem 50-Tage-Durchschnitt (-46,3 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Insgesamt erhält die A2z Smart-Aktie aufgrund des RSI, des Sentiments und der technischen Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.