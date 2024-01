A2B Australia Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Dividendenrendite von A2b Australia beträgt derzeit 4,75 Prozent, was über dem Durchschnitt von 0,59 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von A2b Australia liegt bei 9,64 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 22,6, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält A2b Australia für beide Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für A2b Australia in letzter Zeit kaum verändert, weshalb das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Bereich Fundamentalanalyse gilt die Aktie von A2b Australia als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,13 insgesamt 91 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", der 88,84 beträgt. Aufgrund dieses Maßstabs erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.