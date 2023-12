A2B AustraliaADR Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die australische Aktie A2b weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,75 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,87 % für "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 8,13 und liegt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 87, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf dieser Stufe erhält A2b Australia daher eine "Gut"-Bewertung.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der A2b Australia-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,56 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,15 AUD liegt damit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 2,15 AUD über dem gleitenden Durchschnitt von 1,67 AUD, was erneut zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die A2b Australia-Aktie für die charttechnische Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt für A2b Australia bei 7,95 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass A2b Australia überverkauft ist, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das A2b Australia-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.