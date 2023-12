A2B AustraliaADR Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die A2b Australia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,55 AUD erreicht, während der letzte Schlusskurs bei 2,14 AUD lag, was einem Unterschied von +38,06 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 1,65 AUD, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt (+29,7 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die A2b Australia-Aktie daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich A2b Australia überwiegend positiv, jedoch gab es an einem Tag mehr negative Diskussionen. In den vergangenen Tagen dominierten verstärkt negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist A2b Australia eine Dividendenrendite von 4,75 % auf, was 1,12 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 5,87 % ist. Dadurch wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die A2b Australia-Aktie zeigt einen Wert von 12 für die letzten 7 Tage, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 22,09 und bestätigt ebenfalls die überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die A2b Australia-Aktie.