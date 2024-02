Nexteer Automotive Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Dividende von Nexteer Automotive steht derzeit in einem Verhältnis von 1 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -4,02 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Analysen gilt die Aktie von Nexteer Automotive als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,37 insgesamt 27 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 14,14 im Segment "Automatische Komponenten". Aus diesem Grund wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Nexteer Automotive liegt der RSI7 aktuell bei 69,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie überkauft ist und wird daher mit "Schlecht" eingestuft. Insgesamt erhält das Nexteer Automotive-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Nexteer Automotive festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für Nexteer Automotive führt.