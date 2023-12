A2A SPA löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "A2A":

Der Aktienkurs von A2a Spa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,94 Prozent erzielt, was 65,94 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent für Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 0 Prozent, und A2a Spa liegt aktuell 65,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der A2a Spa derzeit bei 1,67 EUR, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,914 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +14,61 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1,82 EUR, was einer Differenz von +5,16 Prozent und einem "Gut"-Signal für die A2a Spa-Aktie entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis dieser beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

A2a Spa schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme, mit einem Unterschied von 4,26 Prozentpunkten (4,26 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der A2a Spa-RSI mit einer Ausprägung von 81,44 als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 33,96, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".