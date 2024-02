A2A SPA Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Weitere Suchergebnisse zu "A2A":

Der Aktienkurs von A2a Spa hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,94 Prozent erzielt, was 65,94 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Sektor "Multi-Dienstprogramme" beträgt 0 Prozent, und A2a Spa liegt aktuell 65,94 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der A2a Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 1,75 EUR liegt, was einem Unterschied von -2,71 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 1,81 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt darunter (-5,94 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis des 200-Tage-Durchschnitts und einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite für A2a Spa beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,26 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (4,49) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von A2a Spa eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für A2a Spa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".