A2A SPA Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

A2a Spa hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 65,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +65,94 Prozent bedeutet. Der Durchschnitt der Branche lag bei 0 Prozent, während der "Versorgungsunternehmen"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnete. Somit lag A2a Spa 65,94 Prozent über dem Durchschnittswert und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in A2a Spa investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 4,26 % profitieren, was 4,26 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Damit schneidet das Unternehmen in Bezug auf die Ausschüttungspolitik ebenfalls mit "Gut" ab.

Der Relative Strength Index (RSI) der A2a Spa liegt bei 75,57, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der A2a Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -8,15 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -6,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.