A2A SPA Aktie: Hammer-Nachricht!

A2a Spa hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 65,94 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche eine Outperformance von +65,94 Prozent darstellt. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Rendite mit 65,94 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält A2a Spa in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der A2a Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,69 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,881 EUR liegt, was einem Unterschied von +11,3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (1,85 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,68 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die A2a Spa-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von A2a Spa beträgt aktuell 4,26 Prozent, leicht unter dem Mittelwert von 4,49 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik der A2a Spa von unseren Analysten neutral bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A2a Spa mit 10,33 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die Performance von A2a Spa in den verschiedenen Kategorien eine solide und stabile Entwicklung, die zu unterschiedlichen Bewertungen führt, aber insgesamt ein positives Bild zeichnet.