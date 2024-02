A10 Networks Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Aktienkurs von A10 Networks hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,95 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -2,77 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -10,18 Prozent im Branchenvergleich für A10 Networks entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 579,71 Prozent im letzten Jahr, wobei A10 Networks 592,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der A10 Networks-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 13,63 USD. Der letzte Schlusskurs von 12,89 USD weicht somit um -5,43 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 13,25 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,72 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von A10 Networks bei 23,32, was unter dem Branchendurchschnitt von 59,42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für A10 Networks abgegeben, mit 0 Kaufempfehlungen, 1 Neutral-Einstufung und 0 Verkaufsempfehlungen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu A10 Networks. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -100 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 12,89 USD notierte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Einstufung von "Gut".