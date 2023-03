9,09 % Dividendenrendite! Hättest du vor 20 Jahren in diesen Dividendenkönig investiert …

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

9,09 % Dividendenrendite sieht man bei einem Dividendenkönig eher selten. Für gewöhnlich gilt, dass Einkommensinvestoren mit niedrigen einstelligen bis womöglich gerade so mittleren einstelligen Ausschüttungsrenditen leben müssen. Moderate Zuwächse und Dividendenwachstum sind hingegen der Katalysator, der langfristig die Werte steigen lässt.

Aber stell dir vor, du hättest vor 20 Jahren in einen Dividendenkönig investiert (der damals zugegebenermaßen noch keiner war) und würdest heute über 9 % Dividendenrendite erhalten. Klingt das attraktiv? Dann schauen wir heute einmal, nach welcher Aktie wir suchen. Und gleichzeitig auch, was unsere Lektionen daraus sind.

Der Dividendenkönig, der 9,09 % Dividendenrendite zahlt!

Um es beim Namen kurz zu machen: Coca-Cola (WKN: 850663) wäre der Dividendenkönig, auf den das zutrifft. Vor ca. 20 Jahren hätte man als Investor 20,24 US-Dollar je Aktie bezahlt. Heute liegt die Quartalsdividende bei 0,46 US-Dollar, der Jahreswert bei 1,84 US-Dollar. Auf Basis dieser zwei Werte gäbe es 9,09 % Dividendenrendite.

Das Dividendenwachstum ist ein entscheidender Faktor. Damals zahlte Coca-Cola 0,22 US-Dollar je Quartal an die Investoren aus. Mit einem beständigen, moderaten Wachstum sind wir in zwei Jahrzehnten bis auf 0,46 US-Dollar geklettert. Eine Verdopplung innerhalb dieses doch recht langen Zeitraums zeigt jedoch, dass die Zuwächse eher moderat gewesen sind. Trotzdem: Der US-Konzern hat über diesen Zeitraum den Status als Dividendenkönig erreicht. Im Jahr 2003 kamen wir hingegen auf vier Jahrzehnte mit beständigen Steigerungen bei der Dividende, die Ausgangslage wäre damals also zumindest schon adelig gewesen.

Der springende Punkt für mich ist jedoch: Bei der Aktie von Coca-Cola spielt auch der Einstiegszeitpunkt eine nicht unwesentliche Rolle. Damals besaß die Aktie des US-Getränkekonzerns 4,3 % Dividendenrendite, was ein initialer Katalysator beim passiven Einkommen gewesen ist. Heute sind es hingegen ca. 3,1 % Dividendenrendite. Ein deutlich moderaterer Wert, der womöglich keine so starken Renditen ermöglichen muss.

Nicht die einzigen Katalysatoren

Bei der Aktie von Coca-Cola wäre ein günstiger Einstiegszeitpunkt und das moderate Dividendenwachstum der Katalysator gewesen. Es ist wichtig, beides zu sehen. Nicht jeder Kaufkurs hätte zu solchen Ergebnissen geführt. Nein, sondern ein günstiger Kaufkurs (mit Blick auf die Dividendenrendite) war ein entscheidender Wegbereiter.

Aber Einkommensinvestoren hätten noch mehr erreichen können. Coca-Cola hätte über zwei Jahrzehnte mit Reinvestitionen eine noch höhere Dividendenrendite erreichen können, zumindest auf Basis des initialen Kaufkurses. 4 % Dividendenrendite wären ein absolut solider Katalysator gewesen.

Trotzdem zeigt das Fazit, dass Coca-Cola eher moderate Renditen über lange Zeiträume geliefert hat. Selbst 9 % Dividendenrendite, die definitiv nicht üblich sind, sind das Ergebnis einer Dividendenwachstumsstory von zwei Jahrzehnten. Andere Dividendenaktien hätten deutlich mehr geliefert.

