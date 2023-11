97 Tage bis Quartalszahlen: Erwartet AbbVie Aktiengesellschaft Umsatz- und Gewinnsteigerung?

Weitere Suchergebnisse zu "AbbVie":

In nur 97 Tagen wird die AbbVie Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in North Chicago, Vereinigte Staaten ihre Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. An dieser Stelle stellen sich Aktionäre die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können und wie sich die AbbVie Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Nur noch 97 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen der AbbVie Aktiengesellschaft, die aktuell eine Marktkapitalisierung von 254,46 Mrd. EUR aufweist. Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf das Finanzergebnis. Die aktuellen Datenanalysen zufolge gehen Experten davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 erzielte AbbVie einen Umsatz von 14,32 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Anstieg von beeindruckenden +62,32 Prozent auf 23,24 Mrd. EUR prognostiziert. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung erwartet: Ein Anstieg um +41,48 Prozent auf 3,31 Mrd. EUR ist voraussichtlich zu verzeichnen.

Wie werden Aktionäre nun auf diese Zahlen reagieren? Die Analysten sind insgesamt optimistisch hinsichtlich des Jahresergebnisses von AbbVie: Der Umsatz soll um +62,32 Prozent steigenfallen und der Gewinn um +41,48 Prozent auf insgesamt 15,68 Mrd. EUR ansteigen.Im Vorjahr betrug der Gewinn noch 11,08 Mrd. EUR. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 12,95 EUR liegen.

Einige Aktionäre haben ihre Bedenken und sind zurückhaltend in Bezug auf die Prognosen für die Quartalszahlen. In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -3,28 Prozent verändert.

Die Einschätzung der Analysten und die Charttechnik geben Aufschluss über den weiteren Verlauf der AbbVie Aktie: Langfristig (12 Monate) wird ein Kurs von 160,60 EUR prognostiziert – eine Gewinnsteigerung von +20,14 Prozent basierend auf dem aktuellen Kurs. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +20,14 Prozent in den nächsten 12 Monaten rechnen.

Die Charttechnik besagt jedoch etwas anderes: Der Kurstrend bei AbbVie ist stark negativ und der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

Diese Informationen dienen lediglich als Orientierungshilfe für Aktionäre und stellen keine Anlageempfehlungen dar. Es liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, eigene Analysen durchzuführen und gegebenenfalls professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre AbbVie-Analyse von 01.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich AbbVie jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur AbbVie Aktie

AbbVie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...