93 Sekunden und 12 Klicks für die Flugbuchung: UNGUESS kündigt die Flight Aggregator Challenge an

Mailand (ots/PRNewswire) -Für ihre neue Studie verglich UNGUESS - die Crowdsourcing-Plattform, die es durch ihre engagierte Community von echten Nutzern Unternehmen ermöglicht, schneller bessere Entscheidungen zu treffen - acht der führenden Online-Flugvergleichs- und Buchungsplattformen (Booking.com, eDreams, Expedia, Kayak, lastminute.com, Skyscanner, Tripadvisor und Volagratis), um herauszufinden, welche als die beste wahrgenommen wurde.Die Urlaubsplanung erfolgt immer mehr online: Laut ISTAT-Daten wurden im Jahr 2021 66,5% der Buchungen online getätigt (gegenüber 58,4% im Jahr 2019)[1]. UNGUESS bat seine Community, acht Flugvergleichsplattformen auszuprobieren [2] (Booking.com, eDreams, Expedia, Kayak, lastminute.com, Skyscanner, Tripadvisor und Volagratis), um die beliebtesten unter den Benutzern und die Funktionen zu identifizieren, die sie zur besten machen.In der Testphase berücksichtigte Anwender und ParameterUNGUESS involvierte italienische Nutzer aus seiner weltweiten Community, die bereits Flüge online gebucht hatten, und bat sie, auf einer Skala von 1 bis 7 zu testen: wie einfach es ist, auf einer bestimmten Website einen Flug online zu buchen (Erwartung versus Realität), wie viele Klicks erforderlich sind, wie benutzerfreundlich die Website ist und ob die Nutzer den Service empfehlen würden.Erwartungen: eine Aufgabe, die einfach zu erledigen ist und eher schnell erledigt werden kannDie tatsächlich erforderliche Zeit für den Abschluss der Aufgabe variierte von mindestens 70,6 Sekunden bis maximal 144,27 Sekunden, wobei 60 % der Teilnehmer glaubten, dass es zwischen zwei und fünf Minuten gedauert hätte.„Diese Lücke kann zeigen, dass die Qualität der Interaktion die 'wahrgenommene' Geschwindigkeit bestimmt" kommetierte Laura Morabito, UX Designerin & Forscherin bei UNGUESS.Die erwartete Einfachheit der Fertigstellung wurde mit 5,88 von 7 bewertet, aber nach Abschluss der Aufgabe wurde die tatsächliche Einfachheit der Buchung höher bewertet, mit 6,13 bei eDreams, Booking.com und Tripadvisor, die als „benutzerfreundlichste" Websites bewertet wurden.In Bezug auf die Anzahl der Klicks, die zur Erledigung der Aufgabe unternommen wurden, rangierte Volagratis mit nur 10,5 Klicks an erster Stelle, gefolgt von lastminute.com und eDreams.„Die Anzahl der Klicks gibt ein Gefühl für die Benutzerfreundlichkeit der Plattform, aber die Benutzer wählen dann eine Vergleichssite auf der Grundlage anderer Parameter." erklärt die UX Designerin & Forscherin.Zufriedenheit, Informationsqualität, Attraktivität und Promoter-Score: die (fast) einstimmig Top dreiDie Kennzahlen Zufriedenheit, Informationsqualität, Attraktivität und Net Promoter Score (i.e. „Wahrscheinlichkeit, einem Freund zu empfehlen") erhielten positive Bewertungen bei eDreams, Booking.com und Tripadvisor als den Top-Playern.„Ein Produkt, das als befriedigender wahrgenommen wird, hat auch eine bessere Informationsqualität, ist attraktiv und würde Freunden empfohlen", erklärt Alessandro Caliandro, Product & Design Lead bei UNGUESS.Drei Faktoren, die den Erfolg bestimmenIn dieser Studie wurden drei Faktoren identifiziert, die den Erfolg einer Flugvergleichsplattform bestimmen:- Parameter: Wie werden Preise, Fahrpläne und Gepäckinformationen dargestellt?- Treueprogramme und Zusatzleistungen: Beeinflussen diese die Klarheit von Informationen?- Anzahl der Störungen: Wie viele Schritte, Seiten und Pop-ups werden dem Benutzer angezeigt, bevor er den Vorgang abschließen kann?- https://www.istat.it/it/files//2022/04/Viaggi_vacanze_2021.pdf (https://www.istat.it/it/files/2022/04/Viaggi_vacanze_2021.pdf)- An diesem neuen UNGUESS-Test nahmen 25 Personen mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren (15 Männer und 10 Frauen) teil, von denen 19 den Test über Desktop und die restlichen 6 über Mobilgeräte durchführten.- Die Anzahl der Klicks wird als Durchschnitt der Ergebnisse der verschiedenen Testteilnehmer ausgedrückt. Aus diesem Grund haben Klicks in einigen Fällen Dezimalstellen.Das Profil von UNGUESSUNGUESS (http://www.unguess.io/) ist eine Crowdsourcing-Plattform für Technologietests, die das kollektive Wissen ihrer Community (Tryber (http://www.tryber.me/)) schnell und bedarfsgerecht in die Entscheidungsprozesse von Unternehmen einbringt. Gegründet 2015 unter dem Namen AppQuality im Forschungszentrum „Mobile Lab" der Polytechnischen Universität Mailand in Cremona von den drei ehemaligen Studenten Edoardo Vannutelli, Filippo Maria Renga und Luca Manara, jetzt CEO des Startups, unterstreicht der heutige Übergang zu UNGUESS die Mission, Unternehmen dabei zu unterstützen, Spekulationen aus jedem Entscheidungsprozess zu eliminieren und die Endverbraucher in den Mittelpunkt der Produktstrategie zu stellen. Das Startup arbeitet regelmäßig mit mittelständischen bis großen internationalen Unternehmen zusammen -wie Pirelli, Costa Crociere, De'Longhi Group, ING, Enel, Lottomatica, Intesa Sanpaolo, Axa und vielen anderen. Zu den Partnern zählen: Fintech-District, Digital Innovation Observatories, Nexi Open.elisa.pagni@unguess.ioMedienkontakt:Medienkontakte:Elisa Pagnielisa.pagni@unguess.io+39 3311373431Original-Content von: UNGUESS, übermittelt durch news aktuell