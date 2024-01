908 Devices Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für 908 Devices liegt aktuell bei 97,33 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass 908 Devices weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das 908 Devices-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen versehen, was eine langfristige "Gut"-Einstufung ergibt. Für die Aktie liegt das Kursziel im Mittel bei 0 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie der 908 Devices.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über 908 Devices wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbild hin zum Positiven konnte in den letzten Wochen festgestellt werden. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält 908 Devices für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.