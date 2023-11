Die 8 wichtigsten Shopping-Tage im Onlinehandel

Frankfurt (ots) -Der Onlinehandel hat in den letzten Jahren einen exponentiellen Anstieg verzeichnet, und mit ihm sind auch die verschiedenen Shoppingtage im Online-Handel immer bedeutsamer geworden. Diese Tage bieten Händlern die Möglichkeit, ihre Umsätze zu steigern und Kunden mit attraktiven Angeboten anzulocken. Hier sind die 8 wichtigsten Shoppingtage im E-Commerce, die Sie nicht verpassen sollten:Black Friday (Freitag nach Thanksgiving): Der Black Friday markiert den Beginn der Weihnachtseinkaufssaison und gilt als einer der umsatzstärksten Tage im Einzelhandel. Online-Händler bieten an diesem Tag oft erhebliche Rabatte und Sonderangebote an, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher zu gewinnen. Beispielsweise Casalist sammelt Deals der dedizierten Blackfriday-Deals Seite (https://casalist.de/black-friday).Cyber Monday (Montag nach Thanksgiving): Der Cyber Monday folgt dem Black Friday und konzentriert sich hauptsächlich auf Online-Angebote. Viele Verbraucher warten auf diesen Tag, um Schnäppchen und Rabatte bei ihren Online-Einkäufen zu machen. Es ist der ideale Zeitpunkt für E-Commerce-Unternehmen, um mit speziellen Angeboten zu locken.Prime Day: Amazon's Prime Day ist ein exklusiver Shopping-Tag für Prime-Mitglieder, bei dem eine Vielzahl von Produkten zu stark reduzierten Preisen angeboten wird. Dieser Tag hat sich zu einem globalen Ereignis entwickelt und bietet Händlern die Möglichkeit, ihre Produkte einem breiten Publikum vorzustellen.Singles' Day (11. November): Ursprünglich aus China stammend, hat sich der Singles' Day zu einem internationalen Shopping-Phänomen entwickelt. Es ist bekannt für spektakuläre Rabatte und Sonderangebote. E-Commerce-Unternehmen können diesen Tag nutzen, um ihre Produkte in verschiedenen Teilen der Welt zu bewerben.Valentinstag: Der Valentinstag ist nicht nur für Blumenläden und Restaurants relevant. Im E-Commerce können Händler durch kreative Marketingkampagnen und spezielle Angebote die Liebe der Verbraucher zu ihren Produkten wecken.Back to School: Wenn die Sommerferien enden, beginnt die Rückkehr zur Schule. E-Commerce-Unternehmen können von diesem Trend profitieren, indem sie spezielle Angebote für Schulbedarf, Kleidung und Technologieprodukte anbieten.Green Friday: Als umweltfreundliche Alternative zum Black Friday gewinnt der Green Friday an Bedeutung. Verbraucher suchen nach nachhaltigen Produkten, und E-Commerce-Unternehmen können an diesem Tag ihre umweltfreundlichen Produkte in den Vordergrund stellen.Halloween: Ob Kostüme, Dekorationen oder Süßigkeiten - Halloween bietet vielfältige Möglichkeiten für den E-Commerce. Durch themenbezogene Werbekampagnen und spezielle Angebote können Händler die Kauflust der Verbraucher in dieser festlichen Zeit ansprechen.Insgesamt sind diese Shoppingtage entscheidend für den Erfolg von E-Commerce-Unternehmen. Durch geschickte Marketingstrategien, ansprechende Angebote und kreative Kampagnen können Händler das Potenzial dieser Tage nutzen, um ihre Umsätze zu steigern und neue Kunden zu gewinnen. Es ist wichtig, rechtzeitig Vorbereitungen zu treffen, um das Beste aus diesen Shopping-Events herauszuholen und die Kundenbindung zu stärken.Pressekontakt:Devin Munsch, devin.munsch@casalist.deJermaine J. Ernst, jermaine.ernst@casalist.deOriginal-Content von: Ernst & Munsch UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell