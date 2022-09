8 Coupa Software-Analysten äußern sich nach Aktienanstieg nach positiven Q2-Ergebnissen

Aktien von Coupa Software Inc (NASDAQ:COUP) sprangen am Dienstag nachbörslich in die Höhe, nachdem das Unternehmen positive Finanzergebnisse gemeldet und einen Rückkauf von 100 Millionen Dollar angekündigt hatte. Wells Fargo über Coupa Software Analyst Michael Turrin behielt die Einstufung "Equal-Weight" bei, reduzierte aber das Kursziel von $80 auf $65. “Coupa's 2Q23 Ergebnisbericht wurde durch ein Wachstum des Gesamt-/Abonnementumsatzes von +21/25%… Hier weiterlesen