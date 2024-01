8X8 tut es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "8x8":

Die 8x-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher hat die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die 8x-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8x liegt bei 242,52, was 311 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software". Dies lässt auf eine Unterbewertung schließen, was aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft wird.

In den sozialen Medien wurde die 8x-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.