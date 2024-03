8X8 Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "8x8":

Der Aktienkurs des Unternehmens 8x zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von -52,73 Prozent, was mehr als 55 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 2,96 Prozent erzielt, liegt 8x mit einer Rendite von 55,68 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber 8x in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab fünf positive und drei negative Tage sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb 8x eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für 8x ausgesprochen haben, bewerten das Unternehmen insgesamt positiv, da es 1 Kaufempfehlung und keine negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für 8x liegt bei 0 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -100 Prozent entspricht. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen das Rating "Schlecht", obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Bildes von 8x in den letzten vier Wochen hin, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für 8x auf dieser Stufe.