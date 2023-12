8X8 Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "8x8":

Der Aktienkurs von 8x zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich der Informationstechnologie. Mit einer Rendite von -21,71 Prozent liegt 8x mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Software-Branche beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten 1,94 Prozent, aber 8x liegt hier mit 23,65 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividendenrenditen schüttet 8x im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent keine Dividenden aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Analystenbewertung für 8x zeigt in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung, was im Durchschnitt zu einer neutralen Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für 8x. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 5,63 USD, was eine Empfehlung für einen potenziellen Anstieg von 63,29 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von 8x bei 3,46 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,45 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,95 USD, was einen Abstand von +16,95 Prozent zeigt und somit als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie von 8x daher ein "Gut" in der Gesamtbewertung.