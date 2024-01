8VIC Holdings Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können mit Hilfe unserer Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für die Aktie von 8vi jedoch kaum verändert, weshalb wir ihr eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine außergewöhnlichen Aktivitäten gab, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen. Der RSI der 8vi liegt bei 87,5, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch unter den Anlegern gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen 8vi. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der 8vi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,063 AUD liegt, was einer Abweichung von -71,36 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 0,07 AUD eine Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die 8vi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.