8VIC Holdings Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz von 8vi in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von 8vi beträgt 13,04, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 54,55, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt erhält 8vi daher ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In technischer Hinsicht ist der aktuelle Kurs der 8vi-Aktie mit 0,083 AUD um 69,26 Prozent vom GD200 (0,27 AUD) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,09 AUD, was zu einem Abstand von -7,78 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Zusammenfassend wird der Kurs der 8vi-Aktie als "Schlecht" bewertet, basierend auf einer Durchschnittsbewertung aus 50 und 200 Tagen.