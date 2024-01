89bio-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient als Indikator aus der technischen Analyse. Bei der Bewertung von 89bio wird zunächst der 7-Tage-RSI betrachtet, welcher aktuell bei 41,84 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass die 89bio-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 liegt bei 24,82, was darauf hinweist, dass 89bio überverkauft ist. Dadurch wird das Wertpapier als "Gut" eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird die 89bio-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Die Bewertungen der Analysten belaufen sich auf 6 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 33,33 USD festgelegt. Dies würde einer künftigen Performance von 198,42 Prozent entsprechen, da die Aktie derzeit 11,17 USD kostet. Diese Entwicklung führt ebenfalls zur Einstufung "Gut". Die Redaktion vergibt daher für die gesamte Analysteneinschätzung das Rating "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Kurs der 89bio-Aktie bei 11,17 USD, was einer Abweichung von +28,84 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -22,91 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Stimmung rund um 89bio. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Einschätzungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft, bezogen auf die Anlegerstimmung. Die Redaktion ist somit der Auffassung, dass die Aktie von 89bio angemessen bewertet ist.