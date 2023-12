89bio Aktie: Das ist einfach klasse!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 6 Analysten Bewertungen für die 89bio-Aktie abgegeben. Alle 6 Bewertungen waren "Gut". Es gab keine neutralen oder schlechten Bewertungen, was zu einem Gesamtrating von "Gut" für die 89bio-Aktie führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 33,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 200,03 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,11 USD. Aufgrund dieser Bewertung ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung im langfristigen Stimmungsbild, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ist die Anleger-Stimmung bezüglich der 89bio-Aktie positiv. In den Diskussionen der letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Bewertung von "Schlecht", da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine Bewertung von "Gut", da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die 89bio-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.