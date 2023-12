89bio Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Aktie von 89bio war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An drei Tagen gab es positive Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI) zur Beurteilung, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, ergibt sich ein RSI von 37,3 Punkten für die letzten 7 Tage, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, basierend auf einem längeren Zeitraum, liegt bei 30,6 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde anhand der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und führt daher zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 14,55 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 10,23 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung auf dieser Basis. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 8,25 USD, was einer Differenz von +24 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal liefert. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Neutral".