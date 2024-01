89bio Aktie: Hammer-Nachricht!

Im letzten Jahr haben Analysten insgesamt 6 positive Einschätzungen zu 89bio abgegeben, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 33,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 202,21 Prozent steigen könnte. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen Rückgang um -23,83 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser höher als der aktuelle Kurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmung rund um 89bio überwiegend positiv ist. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien deuten auf eine positive Wahrnehmung der Aktie hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Insgesamt zeigen die Analysen der Analysten, die technische Analyse sowie die Stimmung in den sozialen Medien, dass die Aktie von 89bio insgesamt positiv bewertet wird.