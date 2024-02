89bio Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 4 Analystenbewertungen für die 89bio-Aktie stattgefunden. Alle 4 Bewertungen waren "Gut", während keine "Neutral" oder "Schlecht" Bewertungen abgegeben wurden. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die 89bio-Aktie. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Das durchschnittliche Kursziel, basierend auf den Ratings der Analysten, liegt bei 38,75 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 291,81 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 9,89 USD. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung auf Basis der Analystenbewertungen.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der 89bio liegt derzeit bei 13,66 USD. Da der Aktienkurs bei 9,89 USD liegt, ergibt sich ein Abstand von -27,6 Prozent, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 10,42 USD ergibt sich eine Differenz von -5,09 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung für die 89bio-Aktie in den vergangenen Monaten. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei 89bio in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Wochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die 89bio-Aktie, basierend auf den Analystenbewertungen, der technischen Analyse, dem Sentiment und Buzz im Netz und der Anleger-Stimmung.