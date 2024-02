88 Energy Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 13 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negativen Kommentare überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Gespräche über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen 88 Energy. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hatte die 88 Energy-Aktie einen RSI-Wert von 99, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für 88 Energy.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der 88 Energy-Aktie bei 0,01 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,005 AUD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 -50 Prozent beträgt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,01 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt, da die Aktie einen Abstand von -50 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" nach der technischen Analyse.

Abschließend betrachtet das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 88 Energy derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -20,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält 88 Energy von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.