88 Energy Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit ins Verhältnis. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für 88 Energy. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,67 Punkte, was bedeutet, dass 88 Energy weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 64,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz kann 88 Energy über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat in diesem Bereich nur eine schwache Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei 88 Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet 88 Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 22,57 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Der niedrigere Ertrag führt daher ebenfalls zur Einstufung "Schlecht".