88 Energy Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Die 88 Energy-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,01 AUD gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,005 AUD, was zu einer Abweichung von -50 Prozent führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,01 AUD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die 88 Energy-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über 88 Energy gemessen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über 88 Energy diskutiert. Jedoch sind aktuell vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält 88 Energy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.