88 Energy Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum wird der RSI berechnet. In Bezug auf die 88 Energy-Aktie zeigt sich der RSI der letzten 7 Tage aktuell bei 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 49,95 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Neutral"-Einstufung für die 88 Energy-Aktie.

Die Dividendenrendite von 88 Energy liegt mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 21,17 % im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies bedeutet eine Abweichung von 21,17 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der 88 Energy-Aktie einen Wert von 0,01 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,005 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -50 Prozent und einer entsprechenden Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,01 AUD eine Distanz von -50 Prozent auf, was erneut zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Bei der Berücksichtigung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für 88 Energy stark schwankt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Neutral".

Die verschiedenen Analysen führen somit zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der 88 Energy-Aktie.