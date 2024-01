88 Energy Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von 88 Energy als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 50 und der RSI25-Wert bei 60, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -22,57 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,01 AUD zum aktuellen Kurs von 0,004 AUD, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,01 AUD unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für 88 Energy in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.