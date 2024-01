88 Energy Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die 88 Energy-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet 88 Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Aufgrund dieses Unterschieds von 22,74 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 88 Energy-Aktie sowohl im 200-Tage-Durchschnitt als auch im 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über 88 Energy in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festzustellen waren.

Insgesamt erhält die 88 Energy-Aktie aufgrund der genannten Indikatoren ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf den RSI und die Dividendenpolitik, sowie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.