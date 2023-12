888 Holdings Aktie: Das hat Gewicht!

Die 888 Neutralings Plc-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Schlusskurs von 90,83 GBP gehandelt. Der letzte Schlusskurs lag bei 86,1 GBP, was einer Abweichung von -5,21 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 82,87 GBP, was einer Abweichung von +3,9 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Rating.

Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität für die Aktie von 888 Neutralings Plc in den letzten Monaten. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für 888 Neutralings Plc eine "Neutral"-Bewertung.

Auf langfristiger Basis wird die Aktie der 888 Neutralings Plc von Analysten als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerten 3 die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Für den letzten Monat ergaben die Analysen 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Neutral". Das mittlere Kursziel der Analysten liegt bei 161,67 GBP, was einer Erwartung von 87,77 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An zwei Tagen war die Stimmung positiv, während an insgesamt fünf Tagen neutrale Einstellungen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 888 Neutralings Plc gesprochen. Daher ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.