888 Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Der Aktienkurs von 888 Neutralings Plc zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -16,62 Prozent, was mehr als 22 Prozent darunter liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche von 12,09 Prozent liegt 888 Neutralings Plc mit 28,71 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich eine übliche Aktivität, wodurch 888 Neutralings Plc in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der 888 Neutralings Plc bei 91,73 GBP liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 95,55 GBP und damit 4,16 Prozent über dem GD200. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 83,54 GBP um 14,38 Prozent darüber, was ein "Gut"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der 888 Neutralings Plc ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 9,57, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 34,92 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.