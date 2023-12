888 Holdings Aktie: Ist das wirklich alles?

Die 888 Neutralings Plc wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 91,31 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (92 GBP) um +0,76 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die Aktie hat in den letzten 50 Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 82,93 GBP verzeichnet, was einer Abweichung von +10,94 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die 888 Neutralings Plc im letzten Jahr eine Rendite von -16,62 Prozent erzielt, was 21,64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 11,38 Prozent, wobei die 888 Neutralings Plc aktuell 28 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 10,93, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von 888 Neutralings Plc ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen mit den positiven Themen rund um die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung die Bewertung "Gut".