888 Holdings Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die 888 Neutralings Plc hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 86,1 GBP erreicht, was +3,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -5,21 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Die charttechnische Analyse zeigt somit eine insgesamt "Neutral" Einstufung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die letzten 7 Tage beträgt 51, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 45,95, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die 888 Neutralings Plc.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Neutral"-Einstufung.

Aus fundamentaler Sicht hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,93, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 57 kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".