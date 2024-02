888 Holdings Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten Wochen konnte bei 888 Neutralings Plc keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Das bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält 888 Neutralings Plc daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 888 Neutralings Plc mit einem Wert von 10,93 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 95,07 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 93,4 GBP liegt. Auf dieser Basis wird 888 Neutralings Plc daher eine "Neutral"-Bewertung zugesprochen. Bei Betrachtung des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts von 86,16 GBP erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird 888 Neutralings Plc auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich der Dividende liegt 888 Neutralings Plc mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Hotels Restaurants und Freizeit" (2,68 %) niedriger. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.