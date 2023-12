888 Holdings Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Custom Truck One Source":

Der Aktienkurs von 888 Neutralings Plc hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um -16,62 Prozent entwickelt, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 11,75 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von 888 Neutralings Plc mit 28,37 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt 888 Neutralings Plc mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Hotels Restaurants und Freizeit" (2,56 %) niedriger, was einer Differenz von 2,56 Prozentpunkten entspricht. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 13,7 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält 888 Neutralings Plc eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war im Vergleich zum üblichen Niveau unverändert. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.