85 Prozent der Deutschen mit hoher Jobzufriedenheit - Homeoffice steigert den Wert auf 90 Prozent

Frankfurt/Main (ots) -+++Repräsentative Umfrage von GoodHabitz in Zusammenarbeit mit Statista+++85 Prozent der Deutschen zufrieden im derzeitigen Job - davon 36 Prozent sehr zufrieden+++Zwei von drei Remote-Mitarbeiter:innen geben an, produktiver im Home-Office zu sein+++64 Prozent der Beschäftigten erhalten Weiterbildungsangebote. Von denen erachten 85 Prozent sie als eher bis sehr wichtig. Und: Weiterbildung steigert Motivation, Karrierechancen im eigenen Unternehmen und Arbeitsfokus85 Prozent der Arbeitnehmer:innen in Deutschland sind mit ihrem aktuellen Job eher (50 %) bzw. sehr (35 %) zufrieden. Besteht die Möglichkeit, remote zu arbeiten oder Weiterbildungsangebote wahrzunehmen, liegt der Wert sogar jeweils bei 90 Prozent. Das ergab eine repräsentative Statista-Umfrage im Auftrag von GoodHabitz, führendem Anbieter von E-Learning-Inhalten für Unternehmen. Demnach sind Mitarbeiter:innen die die Möglichkeit auf Remote-Office oder Weiterbildung haben, zufriedener mit ihrer Work-Life-Balance und ihrem Gehalt sowie der Wertschätzung ihrer Leistung und der Arbeitsatmosphäre.Mehrheit arbeitet lieber im Büro - aber ist zu Hause produktiver53 Prozent der Befragten haben die Möglichkeit, mobil zu arbeiten - Dennoch arbeiten nur 34 Prozent von ihnen eher bis hauptsächlich im Home-Office. Bei den 18- bis 29-Jährigen sind sogar 75 Prozent eher bis hauptsächlich im Büro - obwohl sie häufiger die Möglichkeit bekommen, mobil zu arbeiten als ältere Mitarbeiter:innen. Gleichzeitig geben aber insgesamt 68 Prozent der Remote-Arbeiter:innen an, dass ihre Produktivität beim mobilen Arbeiten höher ist als vor Ort."Gerade Berufseinsteiger:innen und jüngere Mitarbeiter:innen werden häufig an der kurzen Leine gehalten, wenn es um die Anwesenheit im Büro geht - auch wenn sie formal mobil arbeiten dürfen", sagt Oliver Hahn, Country Director Germany bei GoodHabitz. "Nur knapp die Hälfte der Remote-Arbeiter:innen bekommt zudem Weiterbildungsangebote, die gezielt Kompetenzen für das mobile Arbeiten fördern, wie zum Beispiel Selbstorganisation, Produktivität oder Resilienz. Hier sind die Arbeitgeber:innen gefordert, ihre Belegschaft besser auf die Arbeit zu Hause vorzubereiten."Weiterhin zeigt die Studie, dass die Mitarbeiterzufriedenheit mit der Work-Life-Balance, dem Gehalt sowie der Wertschätzung der eigenen Leistung und sogar der Arbeitsatmosphäre jeweils um ein paar Punkte steigt, sofern Home-Office möglich ist.Nachfrage nach Weiterbildung überwiegt das AngebotInsgesamt 64 Prozent der Befragten bekommen von ihren Arbeitgeber:innen Weiterbildungsangebote - Von denen erachten 85 Prozent solche Möglichkeiten aber als eher bzw. sehr wichtig für ihren beruflichen Werdegang. Dem stimmen in der Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sogar 91 Prozent zu. Eine Mehrheit der Arbeitnehmer:innen mit Weiterbildungsmöglichkeiten gibt zudem an, dass Weiterbildungsangebote ihre Motivation im Beruf (86 %) sowie die Karrierechancen im eigenen Unternehmen (78 %) und ihren Arbeitsfokus (83 %) steigern würden.Oliver Hahn dazu: "Hier zeigt sich, dass das Angebot der Nachfrage noch lange nicht gerecht wird - was umso alarmierender ist, wenn man bedenkt, dass Weiterbildung die Mitarbeiter:innen in zahlreichen Bereichen glücklicher macht."Damit spielt Hahn auf das Studienergebnis an, dass Weiterbildungsangebote genau wie Remote-Office die Mitarbeiterzufriedenheit in Bezug auf ihre Work-Life-Balance, Gehalt, Wertschätzung und Arbeitsatmosphäre steigert.Bei 68 Prozent aller Befragten mit Weiterbildungsangeboten beziehen sich diese übrigens eher auf Hard Skills, also Fachwissen und praktische Kompetenzen, und nur bei 32 Prozent auf Soft Skills, also z.B. Zusammenarbeit im Team, Kommunikation oder Arbeitsorganisation. "Viele Unternehmen messen dem Thema Soft Skills leider noch immer zu wenig Bedeutung bei. Hier besteht akuter Nachholbedarf", sagt Oliver Hahn. Eine Vorgabe, wie viel Zeit sich die Arbeitnehmer:innen pro Woche für das Selbstlernen nehmen dürfen, gibt es unterdessen bei 67 Prozent nicht.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick- 85 Prozent der Arbeitnehmer:innen in Deutschland sind mit ihrem aktuellen Job eher bzw. sehr zufrieden- Remote-Office und Weiterbildungsangebote steigern diesen Wert jeweils auf 90 Prozent- 53 Prozent der Befragten haben die Möglichkeit, mobil zu arbeiten - Dennoch arbeiten nur 34 Prozent von ihnen eher bis hauptsächlich im Home-Office.- 68 Prozent der Remote-Arbeiter:innen arbeiten mobil produktiver als vor Ort- Home-Office und Weiterbildung steigern die Mitarbeiterzufriedenheit im Hinblick auf Work-Life-Balance, Gehalt, Wertschätzung und Arbeitsatmosphäre- Weiterbildung steigert zudem Motivation (86 %), Karrierechancen im eigenen Unternehmen (78 %) und Arbeitsfokus (83 %)Über die Studie:Statista hat im Auftrag von GoodHabitz vom 30. Januar bis zum 6. Über die Studie:Statista hat im Auftrag von GoodHabitz vom 30. Januar bis zum 6. Februar 2024 2.000 Arbeitnehmer in Deutschland (1.000), Österreich und der Schweiz (jeweils 500) repräsentativ befragt (Arbeitnehmer ab 18 Jahren; online repräsentative Stichprobe nach Alter, Geschlecht und Region pro Land). Der Fokus lag vor allem auf der Mitarbeiterzufriedenheit sowie der Frage, ob die Möglichkeit zum Home-Office besteht und welche Weiterbildungsangebote es gibt. Über GoodHabitz:GoodHabitz, gegründet 2011 in den Niederlanden, ist führender, globaler Anbieter von E-Learning-Inhalten für Unternehmen.